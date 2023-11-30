Під керівництвом нідерландця МЮ здобув три перемоги у трьох іграх.
ТЕН ГАГ, GETTY IMAGES
30 листопада 2023, 15:26
Стало відомо, хто може виграти нагороду найкращий тренер АПЛ у листопаді.
На нагороду претендують Род Едвардс (Лутон), Едді Гау (Ньюкасл), Андоні Іраола (Борнмут) та Ерік тен Гаг (Манчестер Юнайтед).
Ймовірно, найкращі шанси у голландця: під його керівництвом МЮ здобув три перемоги у трьох іграх у листопаді. Різниця голів +5.
Зазначимо, що найкращим тренером місяця у жовтні був Едж Постекоглу.