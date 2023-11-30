Англія

Під керівництвом нідерландця МЮ здобув три перемоги у трьох іграх.

Стало відомо, хто може виграти нагороду найкращий тренер АПЛ у листопаді.

На нагороду претендують Род Едвардс (Лутон), Едді Гау (Ньюкасл), Андоні Іраола (Борнмут) та Ерік тен Гаг (Манчестер Юнайтед).

Ймовірно, найкращі шанси у голландця: під його керівництвом МЮ здобув три перемоги у трьох іграх у листопаді. Різниця голів +5.

Зазначимо, що найкращим тренером місяця у жовтні був Едж Постекоглу.