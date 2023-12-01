Англія

Турнір відбудеться у січні-лютому 2024 року.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана взимку візьме участь у Кубку африканських націй. Камерунець стурбований тим, що через це може втратити місце в основі манкуніанців, повідомляє The Manchester Evening News.

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Кубок Африки стартує 16 січня, а вже на початку місяця гравці мають приєднатися до своїх національних збірних. Фінал турніру відбудеться 11 лютого, тож Онана потенційно може пропустити до шести матчів Манчестер Юнайтед.

Очікується, що протягом цього часу місце у воротах манкуніанців займатиме Алтай Баїндир. Наразі він ще не дебютував за клуб, але головний тренер Ерік тен Гаг нещодавно наголосив, що турок отримає свій шанс.

"Він повинен бути терплячим, але якщо він добре працюватиме і продовжить прогресувати, він отримає свій шанс і повинен буде ним скористатися", — заявив нідерландський спеціаліст.

Нагадаємо, в Андре Онана 7 результативних помилок у ЛЧ із сезону-2018/19, що є найгіршим показником серед усіх голкіперів.