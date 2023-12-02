Англія

Трансфер опорника навряд відбудеться.

Опорний півзахисник Аль-Хіляля Рубен Невеш прокоментував чутки щодо свого потенційного повернення до Англії, передає портал BBC Sport.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з дискваліфікацією Сандро Тоналі "сороки" можуть у січні орендувати 26-річного португальця, який виступає за клуб, який теж частково належить Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії.

Сам гравець заявив BBC Sport, що "не піде" з Аль-Хіляля.

"Я думаю, що це чутки, звичайно, через власника клубів, а також тому, що я грав в Англії. Ньюкасл цікавився мною ще до того, як я приїхав сюди (до Саудівської Аравії), але я дуже щасливий тут, моя сім'я дуже щаслива, тож я чудово проводжу час", — пояснив Невеш.

Зазначимо, що вчора ввечері відбулась дуель двох лідерів чемпіонату Саудівської Аравії. Португальський півзахисник допоміг своїй команді розгромити Ан-Наср (3:0) і сказав наступне:

"У мене все дуже добре і я хочу залишитися тут", — передає слова гравця BBC Sport.

У цьому сезоні Невеш вже взяв участь у 19 матчах Аль-Хіляля у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 3 асистами.