Англія

Обидва матчі розпочнуться о 17:00 за київським часом.

Сьогодні, 2 грудня, відбудуться матчі 14 туру англійської Прем'єр-ліги, у яких візьмуть участь українські футболісти.

У першому матчі Арсенал на своєму полі прийме Вулвергемптон. Тренерський штаб "канонірів" на чолі з Мікелем Артетою довірив місце в основному складі українському захиснику Олександру Зінченку.

Арсенал: Рая — Зінченко, Габріел, Саліба, Томіясу — Троссар, Райс, Едегор — Мартінеллі, Сака, Жезус.

Для 26-річного українця це буде 19 матч цього сезону. До цього він забив один м'яч.

У другій зустрічі Брентфорд зі своїми вболівальниками зіграє проти Лутона. У складі господарів поля із перших хвилин зіграє український півзахисник Єгор Ярмолюк.

Брентфорд: Флеккен — Янельт, Піннок, Мі, Аєр — Ярмолюк, Нергор, Оньєка — Вісса, Мбемо, Мопе.

Для 19-річного українця це буде сьомий матч у поточній кампанії. До цього він провів 208 хвилин на полі – поки що без результативних дій.

Нагадаємо, обидва матчі АПЛ розпочнуться о 17:00 за київським часом.