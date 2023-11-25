Завершився ще один поєдинок 13-го туру чемпіонату Англії.
Брентфорд - Арсенал, Getty Images
25 листопада 2023, 21:30
У рамках тринадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд приймав Арсенал на Брентфорд Комьюніті Стедіум.
Гості виглядали впевненіше у першому таймі, але не зуміли втілити перевагу у голи. У другій половині зустрічі гра стала рівнішою, але саме Арсенал встиг вийти переможцем з цієї дуелі. Вирішальний гол на свій рахунок записав Гаверц, який вийшов на поле з лави запасних.
Завдяки осічці Манчестер Сіті та цим здобутим 3 очкам Арсенал повернувся на першу сходинку у турнірній таблиці АПЛ.
Брентфорд — Арсенал 0:1
Гол: Гаверц, 88
Попередження: Аєр, 45+1 — Мартінеллі, 56
Брентфорд: Флеккен — Аєр, Мі, Піннок, Янельт — Оньєка (Льюїс-Поттер, 90), Нергор, Ярмолюк (Баптіст, 72) — Мбемо, Годдос (Занка, 90), Вісса (Мопе, 72)
Арсенал: Рамсдейл — Томіясу, Саліба, Г. Магальяйнс, Зінченко — Сака (Вайт, 90+3), Райс, Едегор (Жоржиньо, 90+3) — Г. Жезус (Нкетіа, 65), Троссар, Г. Мартінеллі (Гаверц, 79)