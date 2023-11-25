Англія

Завершився ще один поєдинок 13-го туру чемпіонату Англії.

У рамках тринадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд приймав Арсенал на Брентфорд Комьюніті Стедіум.

Гості виглядали впевненіше у першому таймі, але не зуміли втілити перевагу у голи. У другій половині зустрічі гра стала рівнішою, але саме Арсенал встиг вийти переможцем з цієї дуелі. Вирішальний гол на свій рахунок записав Гаверц, який вийшов на поле з лави запасних.

Завдяки осічці Манчестер Сіті та цим здобутим 3 очкам Арсенал повернувся на першу сходинку у турнірній таблиці АПЛ.

Kai Havertz's late header sends @Arsenal to the top of the league! 🔝 pic.twitter.com/IZmuJXYfx5 — Premier League (@premierleague) November 25, 2023

Брентфорд — Арсенал 0:1

Гол: Гаверц, 88

Попередження: Аєр, 45+1 — Мартінеллі, 56

Брентфорд: Флеккен — Аєр, Мі, Піннок, Янельт — Оньєка (Льюїс-Поттер, 90), Нергор, Ярмолюк (Баптіст, 72) — Мбемо, Годдос (Занка, 90), Вісса (Мопе, 72)

Арсенал: Рамсдейл — Томіясу, Саліба, Г. Магальяйнс, Зінченко — Сака (Вайт, 90+3), Райс, Едегор (Жоржиньо, 90+3) — Г. Жезус (Нкетіа, 65), Троссар, Г. Мартінеллі (Гаверц, 79)