У рамках тринадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд приймав Арсенал на Брентфорд Комьюніті Стедіум.

Гості виглядали впевненіше у першому таймі, але не зуміли втілити перевагу у голи. У другій половині зустрічі гра стала рівнішою, але саме Арсенал встиг вийти переможцем з цієї дуелі. Вирішальний гол на свій рахунок записав Гаверц, який вийшов на поле з лави запасних.

Завдяки осічці Манчестер Сіті та цим здобутим 3 очкам Арсенал повернувся на першу сходинку у турнірній таблиці АПЛ.

Kai Havertz's late header sends @Arsenal to the top of the league! 🔝 pic.twitter.com/IZmuJXYfx5