Англія

Українець отримав у цьому місяці середню оцінку 7,67.

Листопад 2023 року підходить до свого завершення, тому підводяться проміжні підсумки в європейських чемпіонатах, зокрема і в англійській Прем'єр-лізі.

Статистичний портал WhoScored опублікував свою версію символічної збірної АПЛ за підсумками цього місяця серед футболістів, які зіграли як мінімум три матчі та отримали найвищі середні оцінки.

Так, до цієї символічної збірної чемпіонату Англії за підсумками листопада на позицію лівого захисника потрапив українець Олександр Зінченко з лондонського Арсеналу, який отримав середню оцінку 7,67.

Раніше повідомлялося, що гол Олександра Зінченка у поєдинку з Бернлі претендує на звання найкращого в АПЛ у листопаді 2023 року.