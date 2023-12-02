Англія

Для 24-річного українця це буде 13 матч цього сезону.

Сьогодні, 2 грудня, відбудеться матч 14 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон у гостях зіграє проти Ноттінгема Фореста.

Тренерський штаб "ірисок" на чолі із Шоном Дайчем ухвалив рішення виставити у стартовому складі українського захисника Віталія Миколенка.

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковскі, Янг — Макніл, Гує, Гарнер, Гаррісон — Дукуре — Бету.

Для 24-річного українця це буде 13 матч цього сезону. До цього він забив два м'ячі у 12 поєдинках.

Матч Ноттінгем Форест — Евертон розпочнеться о 19:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.