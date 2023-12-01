Англія

У клубі не збираються миритися з таким покаранням.

Сьогодні, 1 грудня, Евертон подав до голови суддівської комісії англійської Прем'єр-ліги свою апеляцію на рішення покарати клуб зняттям десяти очок, повідомляє офіційний сайт "ірисок".

Невдовзі має бути призначена апеляційна комісія для розгляду справи. Залікові бали з Евертона зняли 17 листопада, встановивши, що клуб порушив правила ліги щодо прибутку та стабільності (PSR).

Внаслідок покарання "іриски" опинилися у зоні вильоту чемпіонату Англії. Головний тренер Шон Дайч заявив, що ці обставини просто ускладнили нинішній стан справ, але не змінили його роботи.

У самому ж клубі призначений штраф назвали абсолютно непропорційною та несправедливою санкцією. Також щодо цієї ситуації висловився ексгравець Ліверпуля Джеймі Каррагер.