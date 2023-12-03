Англія

Пеп скромнічає.

У рамках 14-го туру АПЛ, Манчестер Сіті відправився до Лондону на матч проти Тоттенгема. Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола закликав вболівальників "Сіті" насолоджуватися успіхом команди.

"Ми багато виграли, і в майбутньому нам із фанатами доведеться зрозуміти, що це виняток. Ненормально брати требл, ненормально вигравати АПЛ п'ять разів за шість років. Фанатам потрібно насолоджуватися всім цим, але попереду на нас чекають важкі моменти. Потрібно, щоб вболівальникі були завжди з нами.

Я цілком впевнений, що вони будуть сьогодні у Лондоні, тому що цей клуб вийшов із Мейн Роуд (колишній стадіон Манчестер Сіті ред.), із середини таблиці. Тоді ця команда не боролася за трофей, але вболівальники завжди були з нею", — сказав іспанський фахівець.

Матч Тоттенгем-Манчестер Сіті відбудеться сьогодні о 18:30 за київським часом.