Англія

Деякі речі залишаються стабільними навіть через майже рік.

У рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги лондонський Челсі зустрівся на своєму полі з Брайтоном у вельми інтригуючому протистоянні.

Вже з перших хвилин команди почали виправдовувати очікуваннями щодо результативності: на голи "синіх" у виконанні Енцо Фернандеса та Леві Колвілла своїм м'ячем відзначився Факундо Буонанотте.

Втім, легким цей матч проти підопічних Роберто Де Дзербі не обіцяв бути, а вилучення Конора Галлагера перед перервою зробила задачу для колективу Маурісіо Почеттіно ще більш складною.

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Але скористатися чисельною перевагою Брайтону не вдалося: вінгер Челсі Михайло Мудрик змусив нас усіх згадати про свій січневий дебют в АПЛ проти Ліверпуля, коли досвідчений Джеймс Мілнер банально не встигав за швидкісним українцем. На 65-ій хвилині Мілнер збив Мудрика в своєму штрафному майданчику, а пенальті успішно реалізував Енцо.

Так, Брайтон знову ненадовго повернув інтригу, коли Жуан Педро зменшив відставання своєї команди до одного м'яча, але "сині" таки вистояли. Фінальний свисток зафіксував підсумковий результат 3:2 на користь Челсі, а "шахтарська" зустріч учня в особі Мудрика та вчителя в особі Де Дзербі залишилася за першим. Пенальті за руку Колвілла призначено не було після перегляду VAR.

Челсі – Брайтон 3:2

Голи: Фернандес (17, 65, з пенальті), Колвілл (21) — Буонанотте (43), Педро (90+2)

Челсі: Санчес — Дісасі, Бадіашиль, Сілва, Колвілл — Фернандес, Кайседо — Стерлінг (Палмер, 66), Ґаллагер, Мудрик (Броя, 81) — Джексон (Маатсен, 72)

Брайтон: Стіл — Велтман, ван Геке, Іґор (Бейкер-Боайті, 84), Гіншелвуд (Педро, 57) — Балеба (Ґросс, 58), Ґілмор — Буонанотте (Мітома, 57), Лаллана (Мілнер, 57), Адінґра — Ферґюсон

Попередження: Ґаллахер (31), Кайседо (52), Фернандес (60), Санчес (88) — Гіншелвуд (45+6), Іґор (58), Ґросс (60), Мілнер (64), Педро (90+14)

Вилучення: Ґаллагер (45)