Англія

Керманич дав однозначний коментар.

У рамках чотирнадцятого туру чемпіонату Англії Манчестер Сіті на своєму полі приймав Тоттенгем та зіграв унічию (3:3).

Пеп Гвардіола відмовився коментувати спірний епізод, коли суддя зірвав атаку Сіті на 94-й хвилині.

"Наступне питання. Я не хочу давати коментар у стилі Мікеля Артети.

Непросто переглядати повтор. Суддя вирішує свиснути, перед цим дозволивши продовжити гру. Свисток слідує після пасу Голанда, я не розумію цього", — наводить слова Гвардіоли ВВС.

На Football.ua доступний огляд матчу Манчестер Сіті – Тоттенгем.