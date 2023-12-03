Англія

Наставник дав свій коментар.

Анге Постекоглу задоволений тим, що Тоттенгем уникнув поразки від Манчестер Сіті (3:3).

"Матч вийшов цікавим. Нам пощастило, що ми ще були у грі до перерви. Сіті міг рознести нас за перший тайм.

Але ми трималися, а у другому таймі помітно додали, стали набагато більше контролювати м'яч, більше вірити у свою команду. І ми були винагороджені – це чудово для гравців.

Сіті — приголомшлива команда, часом потрібно просто триматися, як сьогодні. Вона чинить на вас тиск і майже не програє на Етіхаді", — наводить слова Постекоглу ВВС.

На Football.ua доступний огляд матчу Манчестер Сіті – Тоттенгем.