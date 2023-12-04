Центральний захисник національної збірної України Ілля Забарний у найбільш інтригуючому протистоянні цих футбольних вихідних здійснив вражаючий камбек та став найкращим гравцем Борнмута в матчі 14-го туру з Астон Віллою (2:2), і ми не будемо приховувати, що це сталося виключно завдяки вам — як читачам сайту, так і нашим підписникам у Telegram.
Шотландець Райан Крісті був беззаперечним лідером опитування, проте українська магія допомогла 21-річному захисникові на фінішному відрізку забрати цю нагороду (з 12,2% поступово перейти позначку за півтори години у 42,5%). Це невеличка перемога кожного з вас.
АЛЕ головною нашою метою було показати на цьому маленькому прикладі, що таке сила нашого єднання, адже Ілля Забарний і без нашої допомоги у майбутньому самотужки виграє ще не одну таку нагороду, немає сумнівів.
А ось кому зараз дійсно потрібна допомога — нашим воїнам, які щодня ставлять на карту свої життя заради нашого українського майбутнього.
Тому нагадаємо, що у нас продовжується збір Воїнам 72 ОМБр аеророзвідки на два дрони. Пропонуємо продовжувати демонструвати свою єдність і в набагато важливіших питаннях. Дякуємо всім. Слава Україні!

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