Англія

Це маленьке диво — це ви. Але ви здатні робити набагато важливіші речі.

читачам сайту, так і нашим підписникам у Telegram. Центральний захисник національної збірної України Ілля Забарний у найбільш інтригуючому протистоянні цих футбольних вихідних здійснив вражаючий камбек та став найкращим гравцем Борнмута в матчі 14-го туру з Астон Віллою (2:2), і ми не будемо приховувати, що це сталося виключно завдяки вам — як, так і нашим

Райан Крісті був беззаперечним лідером опитування, проте українська магія допомогла 21-річному захисникові на фінішному відрізку забрати цю нагороду (з 12,2% поступово перейти позначку за півтори години у 42,5%). Це невеличка перемога кожного з вас. Шотландецьна фінішному відрізку забрати цю нагородуЦе невеличка перемога кожного з вас.

АЛЕ головною нашою метою було показати на цьому маленькому прикладі, що таке сила нашого єднання, адже Ілля Забарний і без нашої допомоги у майбутньому самотужки виграє ще не одну таку нагороду, немає сумнівів.

А ось кому зараз дійсно потрібна допомога — нашим воїнам, які щодня ставлять на карту свої життя заради нашого українського майбутнього.