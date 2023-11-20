Україна

Закликаємо всіх небайдужих доєднатися до збору та зробити свій вклад у захист нашої країни.

Україна продовжує захищати свою територію від країни-терориста росії і кожен їй може в цьому допомогти, щоб наблизити перемогу нашої країни у цій війні.

Аеророзвідники 72 ОМБр звернулися з проханням допомогти — щоб більш ефективно виконувати бойові завдання потрібні два дрони, які на сьогоднішній день дуже сильно можуть допомогти нашим бійцям.

"Ми, аеророзвідники 72 окремої бригади, вже більше року ведемо бойові дії на угледарському напрямку. Дрони — це очі нашої армії, вони допомагають виявити і знищити ворога. Але дрони не вічні — вони ламаються і знищуються ворогом. Тому сьогодні як ніколи потрібна ваша допомога. Кожен ваш донат, кожна гривня — це частинка дрону, який допоможе нищити ворога і здобути таку бажану перемогу", — йдеться у відеозверненні 72 ОМБр.

Воїни просять зібрати суму на два дрони DJI Matrice 30T, загальна вартість яких оцінюється в 430 тисяч гривень.

Посилання на банку

Також представляємо до вашої уваги зразок роботи 72 ОМБр.