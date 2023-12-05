Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що його команда цього сезону виграє Прем'єр-лігу.

"Реальність така, що ми пропускаємо багато голів, але ми не допускаємо багато моментів, і це добрий знак.

Якщо ви запитаєте мене, то, враховуючи те, як ми зіграли проти Ліверпуля та Тоттенгема, у мене відчуття, що ми виграємо Прем'єр-лігу. Але це завжди складно.

Враховуючи форму Астон Вілли цього сезону, на нас чекає складна гра. Ми знали про це й раніше. Зараз теж знаємо", — наводить слова Гварідоли The Straits Times.

Наразі "містяни" посідають 3-е місце в турнірній таблиці АПЛ, відставання від лідируючого Арсеналу – 3 очки.