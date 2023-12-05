Англія

Матіас Єнсен відновився від пошкодження та вирушить з командою до Брайтона.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд вирушить у гості до Брайтона.

За словами головного тренера "бджіл" Томаса Франка, у цьому поєдинку проти "бджіл" своє повернення після травми привідного м’яза може здійснити центральний півзахисник Матіас Єнсен, який пропустив останні дві гри проти Арсеналу та Лутона.

"Крістоффер Аєр, на жаль, буде відсутній, можливо, протягом кількох тижнів через проблему з ногою. Матіас Єнсен вже відновився і сподіваємося, він буде повністю готовий до наступної гри. Міккель Дамсгор також може потрапити до складу, так що це позитивні новини.

Здається, багато хто не приділяв цьому увагу, але у нас була низка ключових гравців, які вибули протягом тривалого періоду сезону, гравці, які зазвичай були б стартовими. Нам, ймовірно, із урахуванням Айвена Тоуні, не вистачає близько п'яти гравців зі стартового складу.

Але справа не тільки в стартових гравцях. На такому тижні з трьох ігор, як цей, ви хотіли б залучити різних гравців. Я також прихильник використання всіх п’яти замін, тому це також може змінити тактику в грі. Нам надзвичайно не пощастило, що велика кількість футболістів була відсутня", — цитує слова Томаса Франка офіційний сайт Брентфорда.

Нагадаємо, що у період відсутності Матіаса Єнсена його місце у стартовому складі в останніх двох матчах АПЛ займав український півзахисник Єгор Ярмолюк.

Матч Брайтон — Брентфорд відбудеться у середу, шостого грудня, о 21:30 за київським часом.