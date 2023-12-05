Англія

Керманич Брентфорда висловився про українського хавбека.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд вирушить у гості до Брайтона.

Напередодні цього протистояння головний тренер "бджіл" Томас Франк висловився молодого українського півзахисника Єгора Ярмолюка, який виходив у стартовому складі Брентфорда в останніх матчах проти Арсеналу та Лутона.

"Єгор Ярмолюк проявив себе. Він провів свою першу пару стартів і ще чотири ігри, де він виходив на заміни. Він допоміг нам, і ми знаємо, що він може виконати цю роботу", — цитує слова Томаса Франка пресслужба Брентфорда.

Раніше повідомлялося, що конкурент Єгора Ярмолюка, Матіас Єнсен, готовий повернутися до складу "бджіл" у найближчому поєдинку проти Брайтона.

Матч Брайтон — Брентфорд відбудеться у середу, шостого грудня, о 21:30 за київським часом.