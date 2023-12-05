Англія

"Бордовим" не вдалося реалізувати бодай один свій момент.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Бернлі вирушив у гості до Вулвергемптона.

Рахунок у цій зустрічі було відкрито на 42-ій хвилині після того, як Матеус Кунья асистував Хвану Хі Чхану.

Гравці Бернлі традиційно мали свої моменти, проте уникнути поразки їм так і не вдалося. Єдиний гол Хвана приніс до активу "вовків" три очки.

Вулвергемптон - Бернлі 1:0

Гол: Хван, 42

Вулвергемптон: Бентлі — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Сарабія, Леміна, Жуан Гомеш, Буено (Доерті, 90+1) — Хван, Кунья (Б. Траоре, 87)

Бернлі: Траффорд — Вітіньо (Одобер, 90+2), О'Ши, Екдаль (Редмонд, 90+2), Тейлор — Брун Ларсен, Берге, Браунгілл, Колеошо — Джей Родрігес, Амдуні

Попередження: Леміна, Кілман — Браунгілл, Берге, Тейлор, Екдаль