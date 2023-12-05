"Бордовим" не вдалося реалізувати бодай один свій момент.
Макс Кілман та Хван, getty images
05 грудня 2023, 23:26
У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Бернлі вирушив у гості до Вулвергемптона.
Рахунок у цій зустрічі було відкрито на 42-ій хвилині після того, як Матеус Кунья асистував Хвану Хі Чхану.
Гравці Бернлі традиційно мали свої моменти, проте уникнути поразки їм так і не вдалося. Єдиний гол Хвана приніс до активу "вовків" три очки.
Вулвергемптон - Бернлі 1:0
Гол: Хван, 42
Вулвергемптон: Бентлі — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Сарабія, Леміна, Жуан Гомеш, Буено (Доерті, 90+1) — Хван, Кунья (Б. Траоре, 87)
Бернлі: Траффорд — Вітіньо (Одобер, 90+2), О'Ши, Екдаль (Редмонд, 90+2), Тейлор — Брун Ларсен, Берге, Браунгілл, Колеошо — Джей Родрігес, Амдуні
Попередження: Леміна, Кілман — Браунгілл, Берге, Тейлор, Екдаль