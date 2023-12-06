Англія

Керманич Арсенала прокоментував перемогу над Лутоном.

Лондонський Арсенал напередодні обіграв Лутон Таун у гостьовому матчі п’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Лутон Таун — Арсенал 3:4 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Мені дуже сподобалась ця гра, особливо її завершення. Найбільш неймовірні речі в футболі — це емоції та моменти, які ти проживаєш разом з багатьма людьми довкола тебе. Це був особливий вечір.

Хочу подякувати Лутону за ту неймовірну атмосферу, яку вони створили, за те, як вони грали, як підходили до матчу. Вони дійсно ускладнили нам життя, але ми все ж таки здобули перемогу. Стійкість, характер і якість, які продемонструвала наша команда, і те, як сильно ми хотіли перемогти, — усе було чудово.

Нам зараз потрібно грати через кожні три дні, і при цьому ми повинні вигравати кожну гру, і в кожній із них вимоги дуже високі. Це те, як команда сама ставиться до своїх виступів, наскільки сильно вона хоче перемагати.

У нас була розмова в перерві, гравці казали, що ми повинні грати краще, і вони дуже хочуть цього. Іноді ми дійсно грали краще, аніж у інших іграх, проте сьогодні ми пропустили кілька голів, через які були сильно розчаровані, але це теж частина цієї вистави.

Ми не хочемо грати внічию, бо завжди прагнемо перемогти! Той драйв, та енергія, той ризик та емоції, які ми вкладали в гру, ви можете це відчути. Я думаю, що ми повинні були забивати раніше з тими моментами, які у нас були, але ми цього не зробили. Ми старались до кінця і отримали винагороду за це.

Виступ Раї? Ми повинні краще захищатися як команда. Є певні речі, які призводять до голів, і справа не в тому, щоб когось звинувачувати, ми ніколи цього не робили і не збираємося робити зараз. Справа в тому, як команда реагує на це, і сьогодні мені сподобалась ця реакція. Я думаю, що ми можемо захищатись набагато краще", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі лондонський Арсенал гратиме в гостях у бірмінгемської Астон Вілли.