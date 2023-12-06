Англія

Керманич Брайтона прокоментував перемовини щодо нового контракту.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, що вимушено залишив Україну через початок повномасштабної агресії, наразі доволі успішно працює в англійському Брайтоні.

Настільки успішно, що вже за рік після початку співпраці керівництво "чайок" готово запропонувати йому новий контракт.

Власне 44-річний італійський фахівець тим часом повідомив, що дійсно отримував пропозицію від клубу, однак наразі не квапиться з відповіддю на нею.

"У мене все добре в Брайтоні. Чудові стосунки з усіма в клубі. "Продовження контракту? Ми скоро говоримо про це.

Я не намагаюсь здертись на гору якомога швидше. Для мене найважливіше — сумлінно працювати в хорошому клубі з якісними гравцями, завжди намагаючись при цьому досягти високої мети", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що Брайтон наразі йде восьмим у турнірній таблиці АПЛ та посідає другу сходинку в групі Ліги Європи УЄФА з Марселем, АЕКом та Аяксом у складі.