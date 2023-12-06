Англія

Нападник Боруссії потрібен Ліверпулю.

Нападник Боруссії Дортмунд Доніелл Мален може змінити клубну прописку.

Як інформує журналіст Флоріан Плеттенберг, Ліверпуль серйозно розглядає можливість підписання форварда дортмундської Боруссії. Ініціатором трансферу виступає головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп. Малену такий розвиток кар'єри подобається і він хоче приєднатись до мерсисайдського клубу.

Сума потенційного трансферу оцінюється у 30-35 мільйонів євро.

У поточному сезоні Мален провів 18 матчів: на його рахунку 5 голів та 2 асисти.