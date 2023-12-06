Іспанія

Намагаються отримати гравця, допоки на нього не вийшли конкуренти.

Каталонська Барселона останніми роками перебуває у відверто не найліпшій фінансовій формі, тож змушена активно працювати на трансферному ринку саме серед юнацького футболу, аби ще на етапі становлення запрошувати до себе в структуру талановитих виконавців.

Одним із таких найближчим часом може стати 17-річний шведський півзахисник Лукас Бергвалль, який наразі виступає в складі Юргордена.

Минулого літа його талант розгледіли під час виступів за Броммапойкарну та заплатили 900 тис. євро за трансфер, а вже в поточній кампанії він зіграв 29 матчів, забив три голи та віддав гольову передачу.

Повідомляється, що на гравця також претендує міланський Інтер, однак, навіть після першої пропозиції з власного боку, італійці занадто відсторонено ставляться до цього трансферу. Також серед претендентів та Бергвалля називають англійський Манчестер Юнайтед.

Але самому футболісту цікавий досвід виступів саме за Барселони, тому він чекатиме в січні на будь-яку пропозиції з її боку.

Чинний контракт із Лукасом у Юргордена діє до 2025 року, але вже зараз клуб намагається продовжити ці терміни, аби ще більше заробити на можливому продажу.