Англія

Саме тоді контракт гравця з клубом має добігти до завершення.

Камерунський центральний захисник англійського Ліверпуля Жоель Матіп зазнав пошкодження під час матчу проти лондонського Фулгема (4:3).

Про те, що нічого доброго для 32-річного виконавця цей прикрий факт не віщує, стало зрозуміло вже тоді, тож залишалось лише дочекатись на остаточний висновок лікарів щодо характеру пошкодження в футболіста.

Із відповідною інформацією головний тренер "червоних" Юрген Клопп напередодні вийшов до журналістів після переможного матчу проти Шеффілд Юнайтед.

"Так, це — розрив хрестоподібної зв’язки коліна. На жаль, це те, на що я очікував із першої секунди, як побачив епізод наживо.

Усе виглядало так, що це "хрести". Дуже прикро, але вже нічого не можна вдіяти", — заявив німецький фахівець.

Таким чином відновлення Матіпа триватиме, щонайменше, до завершення поточного сезону, тоді як тільки в червні Ліверпуль отримає оновлені висновки щодо стану його здоров’я.

Цікаво, що контракт Жоеля з клубом завершиться саме наприкінці кампанії.

У поточному сезоні камерунець відіграв 14 матчів (1060 хвилин).