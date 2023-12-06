Англія

В лазареті Ліверпуля новий пацієнт.

В найнасиченіший відтинок сезону Ліверпуль входить неповним складом. Черговим травмованим гравцем став захисник Жоель Матіп, який отримав пошкодження в матчі з Фулгемом (4:3).

У Ліверпуля ще немає результатів МРТ камерунського гравця, проте журналіст The Guardian Енді Хантер стверджує, що Жоель не зіграє декілька місяців. Не виключається варіант, при якому клуб втратив свого оборонця до кінця сезону.

Враховуючи, що його контракт діє до кінця цього сезону, а про продовження угоди не йдеться, ймовірно, Матіп зіграв за Ліверпуль останній матч.

В поточному сезоні Матіп провів у всіх змаганнях 14 матчів. А поєдинок проти Фулгема став для 32-річного захисника 150-м в рамках АПЛ.

Раніше Ліверпуль втратив через травми Робертсона, Жоту, Аліссона, Тьяго та Байчетича.