Англія

Відверто та чесно.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку своєї команди у матчі чергового туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:2). Цитує аргентинського фахівця BBC.

"Інша команда заслужила на перемогу. На початку матчу було важко, суперник діяв дуже енергійно. Ми ж грали в неділю та мали на день менше для підготовки. Тому, можливо, нам було важко розпочати гру так, як хотілося.

Челсі створив достатньо моментів, щоб залишатися в грі. Ми чудово розпочали другий тайм, але потім пропустили. Після другого голу у наші ворота нам було складно.