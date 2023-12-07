Відверто та чесно.
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07 грудня 2023, 15:18
Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку своєї команди у матчі чергового туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:2). Цитує аргентинського фахівця BBC.
"Інша команда заслужила на перемогу. На початку матчу було важко, суперник діяв дуже енергійно. Ми ж грали в неділю та мали на день менше для підготовки. Тому, можливо, нам було важко розпочати гру так, як хотілося.
Челсі створив достатньо моментів, щоб залишатися в грі. Ми чудово розпочали другий тайм, але потім пропустили. Після другого голу у наші ворота нам було складно.
Потрібно дочекатися повернення всіх футболістів та підняти рівень гри. Наразі триває справжня боротьба і нам потрібні футболісти, які допоможуть підняти наш рівень, стануть вирішенням проблем.
Важко оцінювати гру, бо суперник мав додатковий день на відновлення.
Не можна звалювати все на плечі Палмера, він ще дуже молодий. Він прийшов в останній день трансферного вікна, щоб допомогти нам. Коул забив хороший гол", — сказав Почеттіно.
Після поразки від МЮ, "аристократи" залишилися на десятому місці АПЛ.