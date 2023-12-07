Англія

Для 24-річного українця це буде 14 поєдинок у нинішній кампанії.

Сьогодні, 7 грудня, відбудеться матч 15 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон зіграє проти Ньюкасла.

Тренерський штаб "ірисок" на чолі із Шоном Дайчем ухвалив рішення випустити у стартовому складі українського захисника Віталія Миколенка.

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковські, Коулман — Макніл, Гує, Янг, Гаррісон — Дукуре, Калверт-Льюїн.

Для 24-річного українця це буде 14 поєдинок цього сезону. До цього він забив два м'ячі.

Нагадаємо, матч Евертон — Ньюкасл розпочнеться о 21:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.