Англія

Однак, участь бразильця у матчі з Крістал Пелес під питанням.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп на пресконференції підтвердив, що голкіпер Аліссон повернувся до тренувань напередодні зустрічі з Крістал Пелес, повідомляє офіційний сайт "червоних".

Бразилець пропустив два матчі Ліверпуля після отриманої у дуелі проти Манчестер Сіті (1:1) травми. Однак, Клопп зазначив, що наразі не впевнений, чи зможе голкіпер взяти участь у суботній грі АПЛ.

"Я повинен перевірити це з тренерами та медичним відділом, а також із самим Алі, звичайно", — заявив німецький спеціаліст.

Нагадаємо, матч Крістал Пелес — Ліверпуль відбудеться завтра, 9 грудня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 14:30 за київським часом.