Завершились матчі чемпіонату Англії.
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09 грудня 2023, 18:59
У рамках 16-го туру АПЛ у слоті 17:00 відбулася низка поєдинків.
Шеффілд Юнайтед на своєму полі здолав Брентфорд, Брайтон та Бернлі зіграли внічию, також Вулвергемптон та Ноттінгем Форест переможця не виявили.
Брайтон – Бернлі 1:1
Голи: Адінгра (77) — Одобер (45).
Брайтон: Вербрюгген — Мілнер (Гіншелвуд, 59), Данк (Буонанотте, 85), ван Геке, Балеба (Ігор, 59) — Гросс, Дауд (Гілмор, 46) — Адінгра, Лаллана (Мітома, 46), Педро — Фергюсон.
Бернлі: Траффорд — Вітіньйо, О'Ши, Байєр, Тейлор — Одобер (Трезор, 78), Берге, Браунхілл, Гудмундсон (Рамзі, 58, Робертс, 79) — Родрігес (Редмонд, 78), Амдуні (Екдаль, 82).
Попередження: О'Ши (14), Тейлор (66), Одобер (72), Редмонд (86).
Вулвергемптон – Ноттінгем Форест 1:1
Голи: Кунья (32) — Тоффоло (14).
Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна (Траоре, 61), Гомеш, Буену (Доерті, 69) — Хван, Кунья (Калайджич, 90+1), Сарабія (Белльгар, 69).
Ноттінгем Форест: Тернер — Болі, Ніакате, Мурільйо (Феліпе, 78) — Уільямс, Мангала, Куяте (Данілу, 63), Тоффоло — Еланга (Вуд, 84), Гіббс-Уайт, Єйтс.
Попередження: Куяте (33).
Шеффілд Юнайтед – Брентфорд 1:0
Гол: Макаті (45+1).
Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Ахмедходжич, Робінсон, Трасті — Богл, Хамер, Соуза, Брукс (Лоу, 73) — Макеті (Пек, 81), Арчер — Осула (Сліман, 53).
Брентфорд: Флеккен — Годдос, Піннок, Мі, Янельт — Оньєка (Ярмолюк, 46), Норгор, Баптіст (Дамсгар, 65) — Вісса, Мопе, Льюїс-Поттер (Олакігбе, 66).
Попередження: Трасті (17), Осула (51), Богл (82), Робінсон (90+1), Фодерігем (90+2) — Оньєка (29).