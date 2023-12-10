Англія

Форварду Ліверпуля підкорилось чергове досягнення.

Напередодні Ліверпуль у рамках шістнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги здолав Крістал Пелес на виїзді.

Крістал Пелес — Ліверпуль 1:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

У цьому матчі єгипетський нападник "червоних" Мохамед Салах відзначився голом та гольовою передачею.

Черговий забитий ним м’яч у цьому сезоні став 150 для футболіста в рамках чемпіонату, а також 200 загалом за Ліверпуль.

Таким чином Салах увійшов до переліку 10 найкращих бомбардирів у історії АПЛ.

Попереду нього тільки Алан Ширер (260 голів), Гаррі Кейн (213), Вейн Руні (208), Андрю Коул (187), Серхіо Агуеро (184), Френк Лампард (177), Т’єррі Анрі (175), Роббі Фаулер (163), Джермейн Дефо (162) та Майкл Оуен (150).

Зазначимо також, що Салах упорався з подоланням цієї позначки п’ятим за швидкістю, а загалом у складі Ліверпуля йому знадобилось 326 матчів у всіх турнірів для 200 голів.

У цьому сезоні на рахунку 14 м’ячів та вісім гольових передач у 22 матчах.