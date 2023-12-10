Англія

Лідер "червоних" в повному порядку.

У рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на Селгерст Парк здобув важку перемогу над Крістал Пелес (2:1) завдяки голу та результативній передачі Мо Салаха. Герой цього двобою прокоментував виступ та перспективи своєї команди.

"Думаю, найголовніше, що ми виграли. Було справді важко, але, звичайно, коли ти перемагаєш і забиваєш голи, це чудове почуття. Я радий досягненню і тому, що команда виграла матч.

Я бачу у команди характер – ми продовжуємо боротися до кінця. Ми робили так і в цій грі, і у попередніх. З таких матчів ми завжди беремо позитив.

Звичайно, зараз у нас нова команда, у стартовому складі шість-сім нових гравців. Ми просто повинні давати їм поради – я, Вірджіл та інші досвідченні хлопці. Вони справді гарні хлопці та здатні вчитися. Я згадую 2019 рік. Думаю, схожість є, але, звичайно, хлопці теж багато чого досягають – ми маємо віддати їм належне.

Впевнений, цього року ми зможемо зробити щось особливе", — сказав єгиптянин.