Портал WhoScored оцінив виступи гравців.
Getty Images
10 грудня 2023, 18:28
У рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі приймав Челсі. Господарі зуміли здолати гостей, відправивши до їхніх воріт два голи (2:0).
Найкращим гравцем матчу став Віталій Миколенко. Захисник "ірисок" отримав оцінку 7,8.
Щодо Михайла Мудрика, то він отримав оцінку 6,9. Серед гравців Челсі вище лише у Марка Кукурельї – 7,1. Також оцінку 6,9 отримав Конор Галлагер.
Зазначимо, що обидва футболісти провели по 90 хвилин ігрового часу на футбольному полі.
У наступному турі Евертон зіграє проти Бернлі, а Челсі проти Шефілд Юнайтед.