Англія

Портал WhoScored оцінив виступи гравців.

У рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі приймав Челсі. Господарі зуміли здолати гостей, відправивши до їхніх воріт два голи (2:0).

Найкращим гравцем матчу став Віталій Миколенко. Захисник "ірисок" отримав оцінку 7,8.

Щодо Михайла Мудрика, то він отримав оцінку 6,9. Серед гравців Челсі вище лише у Марка Кукурельї – 7,1. Також оцінку 6,9 отримав Конор Галлагер.

Зазначимо, що обидва футболісти провели по 90 хвилин ігрового часу на футбольному полі.

У наступному турі Евертон зіграє проти Бернлі, а Челсі проти Шефілд Юнайтед.