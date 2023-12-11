Тренер "шпор" підбив підсумки матчу з Ньюкаслом.
АНГЕ ПОСТЕКОГЛУ, GETTY IMAGES
11 грудня 2023, 09:22
Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував перемогу над Ньюкаслом (4:1) в 16-му турі АПЛ.
"Думаю, ми показали чудовий футбол у всіх аспектах. Зіграли яскраво та результативно в атакувальній третині, створювали моменти, і хлопці були за це винагороджені. Сон був прекрасний, така гра заряджає інших.
Ми мали важкий період. Сподіваюся, що тепер почалася світла смуга", – сказав головний тренер Тоттенгема.
На Football.ua доступний до перегляду огляд матчу Тоттенгем — Ньюкасл.