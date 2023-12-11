Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 10 грудня 2023 року, 22:00.
Барселона - Жирона, Getty Images
11 грудня 2023, 00:45
У рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі приймала Жирону.
У результативному поєдинку сильнішими виявилися гості. Відзначимо, що у цій грі голом відзначився Артем Довбик, а асистував йому Віктор Циганков.
Огляд матчу:
Барселона — Жирона 2:4
Голи: Левандовські, 19, Гюндоган, 90+2 – Довбик, 12, Гутьєррес, 40, Валері, 81, Стуані, 90+5.
Барселона: Пенья – Кунде, Араухо, Крістенсен (Бальде, 65), Канселу – де Йонг, Гюндоган, Педрі (Фермін Лопес, 80) – Рафінья (Ферран Торрес, 65), Левандовські, Жоау Феліш (Ямаль, 65).
Жирона: Гассаніга – Ерік Гарсія, Давід Лопес, Блінд – Коуто (Валері, 78), Мартін, Алейш Гарсія, Гутьєррес – Циганков (Порту, 78), Савіо – Довбик (Стуані, 73).
Попередження: Араухо — Блінд, Стуані.