У рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі приймала Жирону.

У результативному поєдинку сильнішими виявилися гості. Відзначимо, що у цій грі голом відзначився Артем Довбик, а асистував йому Віктор Циганков. 

Огляд матчу

Барселона — Жирона 2:4
Голи: Левандовські, 19, Гюндоган, 90+2 – Довбик, 12, Гутьєррес, 40, Валері, 81, Стуані, 90+5. 

Барселона: Пенья – Кунде, Араухо, Крістенсен (Бальде, 65), Канселу – де Йонг, Гюндоган, Педрі (Фермін Лопес, 80) – Рафінья (Ферран Торрес, 65), Левандовські, Жоау Феліш (Ямаль, 65). 

Жирона: Гассаніга – Ерік Гарсія, Давід Лопес, Блінд – Коуто (Валері, 78), Мартін, Алейш Гарсія, Гутьєррес – Циганков (Порту, 78), Савіо – Довбик (Стуані, 73). 

Попередження: Араухо — Блінд, Стуані. 