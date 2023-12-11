Англія

На англійця в Манчестері не розраховують.

Манчестер Юнайтед хоче обміняти Джейдона Санчо на лівого вінгера каталонської Барселони Рафінью. Про це повідомляє sport.es.

Зазначається, що МЮ має намір обміняти англійця, оскільки розуміє, що не продасть його за 85 мільйонів євро. Саме таку суму раніше "манкуніанці" хотіли отримати за свого вінгера.

Санчо не входить до планів головного тренера команди Еріка тен Гага, через конфлікт, який стався між нідерландцем та англійцем на початку цього сезону.

Цього сезону, Джейдон Санчо зіграв за МЮ 76 хвилин. В свою чергу бразилець Рафінья відіграв за Барсу 15 матчів, забив два голи та віддав п'ять гольових передач.