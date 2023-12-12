Англія

У клубі розраховують на молодого захисника.

Тоттенгем досяг домовленості з лівим захисником Дестіні Удоджі щодо оновлення його контракту, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Тоттенгем — Ньюкасл 4:1 Відео голів та огляд матчу 10.12.2023

Клубні джерела підтверджують, що угода укладена. "Шпори" дуже задоволені 21-річним італійцем, тому його зарплата стане вищою.

У цьому сезоні Удоджі вже взяв участь у 14 матчах Тоттенгема, відзначившись голом і двома асистами. Його поточний контракт розрахований до кінця червня 2027 року.