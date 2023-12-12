У клубі розраховують на молодого захисника.
Дестіні Удоджі, Getty Images
12 грудня 2023, 11:28
Тоттенгем досяг домовленості з лівим захисником Дестіні Удоджі щодо оновлення його контракту, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
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Клубні джерела підтверджують, що угода укладена. "Шпори" дуже задоволені 21-річним італійцем, тому його зарплата стане вищою.
У цьому сезоні Удоджі вже взяв участь у 14 матчах Тоттенгема, відзначившись голом і двома асистами. Його поточний контракт розрахований до кінця червня 2027 року.