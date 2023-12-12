Англія

Челсі досить надовго втратив свого капітана.

Правий захисник Челсі Ріс Джеймс може бути недоступний аж до березня 2024 року, повідомляє журналіст Натан Гіссінг.

Евертон — Челсі 2:0 Відео голів та огляд матчу 10.12.2023

Англієць пройшов медичне обстеження після матчу з Евертоном. У тому поєдинку він залишив поле після 27 хвилин.

Результати сканування підтвердили травму підколінного сухожилля у 24-річного гравця. Тепер він розпочне свою реабілітаційну програму у Кобгемі.

Очікується, що Джеймс буде відсутній протягом мінімум трьох місяців.

Він вже пропускав майже два місяці через те ж пошкодження у цьому сезоні. Тоді Челсі встиг провести без захисника 9 матчів.