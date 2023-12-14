Англія

ФА визнала недоведеним звинувачення у порушенні правил організації.

Головного тренера Арсеналу Мікеля Артету не буде покарано за його слова на адресу суддівської бригади після матчу англійської Прем'єр-ліги проти Ньюкасла (0:1). Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, після гри з "сороками", де єдиний та вирішальний м'яч було забито на 64 хвилині, Артета заявив, що йому соромно за те, як було забито гол, назвавши ситуацію ганебною.

"Незалежна комісія з регулювання визнала звинувачення проти Мікеля Артети у передбачуваному порушенні правил організації недоведеним.

Стверджувалося, що його коментарі були неправомірними, оскільки вони ображали офіційних осіб матчу та/або завдавали шкоди грі", — йдеться у заяві "канонірів".

Після 16 турів Арсенал набрав 36 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від Ліверпуля на один бал. Свій наступний матч "каноніри" проведуть проти Брайтона — гра відбудеться 17 грудня о 16:00 за київським часом.