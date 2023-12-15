Думка захисника "червоних дияволів".
ДЖОННІ ЕВАНС, GETTY IMAGES
15 грудня 2023, 13:00
Захисник Манчестер Юнайтед Джонні Еванс прокоментував невдачі команди на євроарені. Зокрема, ірландець висловив довіру головному тренеру.
"Тен Гаг — фантастичний тренер, і я не маю жодних сумнівів на його рахунок. У січні буде нове вікно, ми матимемо шанс посилити команду. Без єврокубків ми матимемо більше часу.
У команди був складний період, але, сподіваюся, гравці відновляться після травм, і ми досягнемо більшої стабільності. Це було б добре для тен Гага", – сказав захисник МЮ в інтерв'ю FotbollSkanalen.
Раніше повідомлялось, що Поттер може очолити МЮ в разі відставки тен Гага.