Англія

Думка захисника "червоних дияволів".

Захисник Манчестер Юнайтед Джонні Еванс прокоментував невдачі команди на євроарені. Зокрема, ірландець висловив довіру головному тренеру.

"Тен Гаг — фантастичний тренер, і я не маю жодних сумнівів на його рахунок. У січні буде нове вікно, ми матимемо шанс посилити команду. Без єврокубків ми матимемо більше часу.

У команди був складний період, але, сподіваюся, гравці відновляться після травм, і ми досягнемо більшої стабільності. Це було б добре для тен Гага", – сказав захисник МЮ в інтерв'ю FotbollSkanalen.

Раніше повідомлялось, що Поттер може очолити МЮ в разі відставки тен Гага.