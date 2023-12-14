48-річний англієць може повернутись до роботи.
ГРЕМ ПОТТЕР, GETTY IMAGES
14 грудня 2023, 12:55
Екснаставник Челсі Грем Поттер може очолити Манчестер Юнайтед, повідомляє talkSPORT.
За даними джерела, 48-річний англієць претендуватиме на посаду в разі звільненя нинішнього керманича команди Еріка тен Гага.
Відомо, що роботою Поттера захоплюється Джим Реткліфф, який найближчим часом завершить купівлю міноритарного пакета акцій манкуніанського клубу.
Раніше півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней підтримав головного тренера команди Еріка тен Гага.