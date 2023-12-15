Ліга Європи

Слова тренера Марселя після поразки в Англії.

Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо висловився про поразку Брайтону (0:1) у матчі Ліги Європи.

"Ми знали, що на нас чекає. Скажімо так, Брайтон не вкрав цю перемогу, ми були чудово обізнані про їхні сильні сторони.

Думаю, ми могли зіграти краще. Ми були надто зосереджені на грі від воротаря. Завжди важко програвати на останніх хвилинах матчу, але Брайтон заслужив на це", - цитує наставника GFFN.

Раніше повідомлялось, що Брайтон обговорює оновлення контракту з Де Дзербі.