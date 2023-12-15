Англія

Football.ua переклав матеріал The Athletic щодо статусу захисника у його клубі та національній команді.

У старі добрі часи, коли повз Вірджила ван Дейка ніхто не міг пройти, він тихо замислювався над правильністю неодноразових тверджень про те, що він непрохідний. Йому здавалося, що опоненти втрачають зосередженість, намагаючись довести хибність цієї думки, або, зрештою, просто здаються. Звісно, коли вони почали пробувати знову, хоча і з більшою впевненістю після того, як він отримав травму коліна, яка могла поставити хрест на його кар'єрі, це призвело до легковажних заяв про те, що ван Дейк почав занепадати.

Статистика, тим не менш, категорична. У період з 2018 по 2020 рік, коли Ліверпуль виграв Лігу чемпіонів і Прем'єр-лігу, було здійснено 54 спроби пройти повз нього, з яких лише одна була вдалою. У наступні три сезони, переважно після травм, 23 з 89 спроб обійти ван Дейка були успішними. Однак, саму статистику не можна вважати остаточною: одноклубники нідерландця стали менше прикривати його, а персонал і тактика суттєво змінилися. У цьому сезоні він зіграв у 10 матчах Прем'єр-ліги, зіткнувшись з 13 спробами дриблінгу, жодна з яких не вдалася. Ван Дейк також очолює рейтинги Opta за виграними підкатами та дуелями у повітрі.

З покращенням оновленого Ліверпуля він, здається, повертається до чогось близького до своєї найкращої форми, підйому, який збігся з отриманням капітанської пов'язки влітку від Юргена Клоппа. У 2018 році він взяв на себе таку ж відповідальність у збірній Нідерландів, але коли у Мерсисайді його статус є практично недоторканим, то вдома все зовсім інакше. З 2022 року, принаймні для кількох найвідвертіших експертів у країні, ван Дейк став громовідводом для провалів збірної.

Популярне китайське прислів'я у Нідерландах каже: "Чим вище дерево, тим сильніший вітер". З футбольної точки зору, це означає, що ван Дейк отримував найбільше критики. Імовірно, це не надто впливає на нього — він визнає, що це пов'язано з територією, і усвідомлює, що навіть Йоган Кройф не був від такого застрахований. Хоча перемога над збірною Ірландії в Амстердамі 18 листопада забезпечила кваліфікацію на Євро наступного літа, місце Нідерландів на турнірі було б під сумнівом, якби ван Дейк не забив пенальті у компенсований час у Греції минулого місяця.

Бажання захисника активізуватися продемонструвало деякі навички, у відсутності яких його звинувачували, зокрема Марко ван Бастен, який працює експертом на телеканалі Ziggo Sport. Легендарний нападник критикував ван Дейка до його травми, але тоді його ніхто не слухав. Оскільки ігри Ліверпуля почали частіше транслюватися після того, як він повернувся до команди, було більше можливостей для обговорення його виступів через величезну кількість поєдинків за участю мерсисайдців, які намагалися оформити Квадрупл.

У квітні 2022 року ван Бастен говорив про розвиток гравця, визнаючи його шлях від захисника, якого не хотів жоден з найкращих нідерландських клубів, до, можливо, найкращого в європейському футболі. Легенда навіть описав його як "грандіозного захисника та гравця". "Він швидкий, може добре грати головою, у нього хороші передачі, хороша техніка", — додав ван Бастен.

Проте, він також відчував, що є також характеристики, які варто покращити, зокрема його "присутність". Ван Дейку, за його словами, потрібно було робити більше у фазі атаки, "швидше використовуючи володіння м'ячем", впливаючи на півзахист, переміщаючи м'яч вперед "вірним шляхом". "Я думаю, що він може набагато більше, він часто обмежується передачами на своїх крайніх захисників, хоча він має чудовий пас", — додав легендарний нападник. "Він може йти у дриблінг, оскільки володіє хорошою технікою, щоб це зробити. Він може бути набагато домінантнішим".

Потім, у вересні 2022 року, після того як ван Дейк допоміг закріпити кваліфікацію до фінальної стадії Ліги націй у "сухих" перемогах над Польщею та Бельгією (забивши переможний гол), ван Бастен заговорив інакше. Ван Дейк зробив "найменше з точки зору ініціативи", а легенда додав, що "дуже дивно, що такий хороший гравець робить так мало для національної збірної під час підготовки".

На чемпіонаті світу у Катарі нідерландська команда, очолювана Луї ван Галом, дійшла до чвертьфіналу, де поступилась Аргентині у серії пенальті. Під час турніру ван Бастен працював на NOS, нідерландському державному телебаченні, тож його критика мала більше уваги у ширшої аудиторії. Після кількох особливо гострих слів після нічиєї з Еквадором на груповому етапі ван Дейк нарешті відреагував: "Я не думаю, що він хоч колись буває справді позитивним, тож що мені з ним робити?".

Ван Дейк пошкодував про це, пізніше міркуючи, що він був "лише людиною" і "роздратованим" у момент, коли залишав поле. Ван Гаал захистив свого капітана, назвавши його "фантастичним" лідером. По суті, ван Бастен хотів, щоб ван Дейк брав на себе більше відповідальності за м'яч, граючи як деякі з легенд, з якими він грав або за якими спостерігав. Франк Райкард, Рональд Куман і Франк де Бур могли диктувати гру збірної із захисту. У справжньому дусі нідерландського футболу, де ієрархії часто ігноруються, здавалося, ніби ван Бастен хотів, щоб захисник був жорсткішим зі своїм тренером або наважився йти своїм шляхом — як Кройф міг це зробити.

Проте, можливо, ван Гаал був першим нідерландським тренером, якому вдалося створити культуру, де панування менеджера було тотальним. Ван Дейк намагався пояснити, що йому було призначено іншу роль, оскільки ван Гаал оперував трьома захисниками, більш зручною для нього схемою. Ван Дейк був у центрі цього тріо, а гравці по обидві сторони від нього могли бути більш експресивними. "На мене часто чекає година пік, а я — замок на дверях", — зазначав він.

Коментарі ван Бастена приділяли мало уваги тому, що від гравця хотіли отримати як на міжнародному рівні, так і у його клубі. Враховуючи успіх Ліверпуля під керівництвом Клоппа, ван Дейк був би дещо егоїстичним, якби кинув виклик тренеру через питання стилю гри. Якщо він хотів грати, як іноді було у Селтіку, крокуючи вперед і забиваючи вражаючі голи, тоді це можна було б витлумачити як те, що він продемонстрував лідерство, приборкуючи ці інстинкти заради оточуючих.

На Енфілді ван Дейк завжди був центральним захисником, який взаємодіяв з м'ячем, але від нього ніколи не очікували, що він приєднається до півзахисту. Хоча він регулярно використовував свій діапазон передач, щоб змінити гру зі своєї позиції на лівому фланзі захисту, його завданням було прикривати іншого центрального захисника, який має більше свободи для руху вперед, а також обох крайніх захисників, які протягом тривалого часу мали атакувальні обов'язки. Швидкість нідерландця часто виявлялась чіт-кодом мерсисайдців. Після чемпіонату світу ван Дейк знову опинився під прицілом. Цього разу після розгромної поразки від Франції під час кваліфікації на Євро. Тоді нідерландці тричі пропустили протягом першої 21 хвилини.

"Він створює шум, при цьому нічого не кажучи. Хороший капітан має давати зрозуміти, що відбувається. Він же створює хаос, який призводить до непорозумінь. Саме цьому він, як капітан, має запобігати", — заявив ван Бастен. Рууд Гулліт доповнив слова нападника, прямо заявивши наступне: "Він думає, що він кращий за інших".

Подібно до того, як стверджувалося, що ніхто не може пройти повз ван Дейка, ці думки надзвичайно успішних та шанованих особистостей подавалися як факт, що значно впливало на загальну думку. Однак, у 2020 році це почало змінюватися через бойкот, який очолили капітани чоловічих і жіночих головних команд, спрямований на Veronica Inside, відоме нідерландське телешоу, ведучим якого є Йоган Дерксен, колишній футболіст, який заробив провокативну репутацію.

Цей крок був викликаний тим, що Дерксен порівняв нідерландського репера та активіста з "Чорним Пітом", вигаданим персонажем зимових свят у Нідерландах, якого зазвичай зображували білою людиною з розмальованим обличчям. Він також порівнював політика суринамського походження з мавпою і стверджував, що стандартам аматорського футболу у Нідерландах загрожує збільшення кількості гравців марокканського походження. "Мене визнають расистом, але мені на це начхати", — сказав тоді Дерксен.

У 2020 році він вважав свої коментарі "бурею у чайній чашці, яка перекинеться", але це розділило країну на роки, і ван Дейк разом зі своїми товаришами по команді був значною частиною цієї розмови. "Це не на грані, це не має нічого спільного з гумором і це не є мовою футболу", — заявив він. Хоча спочатку він був надзвичайно популярним капітаном, вступ ван Дейка у дискусію про расизм — або, за словами Дерксена та його прихильників, про свободу слова — означав, що тепер частина нідерландського суспільства потенційно опозиціонує йому.

Журналісти продовжували з'являтися на пресконференціях збірної, але їм не дозволяли задавати питання. Перед минулорічним чемпіонатом світу висловлювалися припущення, що футболісти країни на чолі з ван Дейком могли б зайняти більш активну позицію щодо проведення турніру у країні з поганим дотриманням прав людини, але вирішили цього не робити.

Серед всього цього була травма, через яку він майже 300 днів не грав, і подальше переконання, більше у Нідерландах, ніж у Ліверпулі, фанати якого співають про спокій гравця, що він не зміг повернутися до свого попереднього рівня. Тим не менш, докази свідчать про те, що все ж повернувся. Ван Дейк не мав жодної проблеми з коліном після повернення у 2021 році. Внутрішньо він не відчуває, що сповільнився, хоча нещодавно визнав, що відчуття гостроти та пильності повернулося.

Зараз захисник працює з особистим фізіотерапевтом, якому вдалося йому допомогти. Це не рідкість серед футболістів і не відмова від ставлення до нього у Ліверпулі. Насправді, якщо він відчуває, що йому потрібне розтирання пізно ввечері, де б він не знаходився — фізіотерапевт буде поруч, коли він йому потрібен, навіть влітку, в останні тижні відпустки. Ван Дейк робить це не тому що дотримується тенденції серед інших гравців, які публікують фото з мотивуючими підписами на сторінках у соцмережах. Він не намагається справити на когось враження. Він робить це лише тому що усвідомив цінність підтримки свого тіла.

Коли він повернувся до складу Ліверпуля, його попередили, що знадобиться деякий час, щоб звикнути до свого відновленого коліна. Можливо, це зайняло більше часу, ніж очікувалося. З огляду на те, що його професійна кар'єра почалася незадовго до його 20-річчя, він не страждає від вигорання, яке відчувають інші футболісти. У свої 32 роки він бере приклад з Тьяго Сілви, якому 39 і він все ще грає на високому рівні у Челсі. Поки тіло дозволяє, він не бачить причин, чому так само не може бути у нього у Ліверпулі, якщо у клубі все ще хочуть бачити його.

За матеріалами видання The Athletic.