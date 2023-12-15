Англія

Легенда "мерсисайдців" не вірить у свій рідний клуб.

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює експертом Sky Sports, висловився стосовно календаря мерсисайдського клубу, а також про лідерську позицію в АПЛ.

"Ліверпуль не показує чемпіонського футболу. Поки що ні. Цей місяць надає собою ідеальну можливість проявити себе.

Попереду у Ліверпуля гра з Манчестер Юнайтед – найважливіший матч. Незалежно від становища обох клубів. А слідом Арсенал. Наближається момент істини, після якого ми матимемо чітке уявлення про те, наскільки хороший Ліверпуль і чого він може досягти в цьому сезоні.

Зараз Ліверпуль лідирує, але я не впевнений, що це лідерство можна назвати переконливим. Таблиця говорить про одне, але мої очі говорять мені про інше. Баланс у команді все ще не зовсім правильний, і важко уявити, на що вона буде готова без профільного опорного півзахисника. Такого "вау-моменту" в грі Ліверпуля я поки що не бачив", – написав Каррагер у своїй колонці для The Telegraph.

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