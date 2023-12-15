Німеччина

24-річний нідерландець перебував поза грою з початку листопада.

Захисник мюнхенської Баварії Маттейс де Лігт відновився після травми, повідомляє прес-служба клубу.

24-річний голландець отримав пошкодження зв'язки колінного суглоба на початку листопада в матчі Кубка Німеччини, після чого пропустив низку поєдинків команди Томаса Тухеля.

Тим не менш, футболіст відновився після травми та вже працює у загальній групі.

Цього сезону Де Лігт провів 10 матчів, у яких забив один гол.

Свій наступний матч Баварія проведе проти Штутгарта. Гра відбудеться 17 грудня о 20:30 за київським часом.