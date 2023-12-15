Англія

Керманич Манчестер Сіті висловився про поточний стан ключового форварда своєї команди.

Зірковий нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд через травму пропустив останній матч своєї команди проти Лутона (2:1), який пройшов у рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола розповів про те, коли має повернутися норвезький форвард.

"Я не хвилююся. Це просто стрес. Сподіваюся, Ерлінг зможе поїхати до Саудівської Аравії. Завтра після матчу ми побачимо, чи зіграє він першу гру чи другу на клубному чемпіонаті світу", — цитує слова Хосепа Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, свій наступний матч Манчестер Сіті проведе в рамках АПЛ проти Крістал Пелес, який відбудеться 16 грудня о 17:00.