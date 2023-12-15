Англія

Керманич Челсі висловився про поточний стан капітана своєї команди.

Правий захисник та капітан лондонського Челсі Ріс Джеймс у поєдинку 16-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Евертона (0:2) провів на полі всього 27 хвилин, отримавши чергову травму.

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно прокоментував поточний стан 24-річного англійця.

"Ріс Джеймс трохи пригнічений, оскільки він був дуже схвильований своїм поверненням після останньої травми.

Це важко прийняти. Він почувається дуже розчарованим. Коли гравці не грають, це вбиває їх морально. Коли це стається кілька разів, важко залишатися тихим і спокійним", — цитує слова Почеттіно журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Ріс Джеймс ризикує пропустити понад три місяці через травму.