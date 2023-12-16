Завершився матч чемпіонату Англії.
Ноттінгем - Тоттенгем - Getty Images
16 грудня 2023, 00:42
Тоттенгем обіграв Ноттінгем на виїзді. Деян Кулушевські забив, а також віддав асист на Рішарлісона.
У середині другого тайму червону картку отримав Ів Біссума. Середняк АПЛ знаходиться на шістнадцятому місці, лондонський колектив посідає п'яту сходинку.
Ноттінгем — Тоттенгем 0:2
Голи: Рішарлісон, 45, Кулушевські, 65
Ноттінгем: Тернер — Болі (Даніло, 68), Мурілльо, Ніакате — Вільямс, Єйтс, Мангала (Гадсон-Одої, 83), Куяте (Вуд, 68), Тоффоло, — Еланга, Гіббс-Вайт
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Удоджі — Сарр, Біссума — Джонсон (Скіпп, 32), Кулушевські (Веліс, 90), Сон (Емерсон, 88) — Рішарлісон (Гейб'єрг, 72)
Попередження: Мурілльо, Тоффоло — Удоджі, Сарр, Девіс, Сон Хин Мін
Видалення: Біссума