Тоттенгем обіграв Ноттінгем на виїзді. Деян Кулушевські забив, а також віддав асист на Рішарлісона. 

У середині другого тайму червону картку отримав Ів Біссума. Середняк АПЛ знаходиться на шістнадцятому місці, лондонський колектив посідає п'яту сходинку. 

 

Ноттінгем — Тоттенгем 0:2 

Голи: Рішарлісон, 45, Кулушевські, 65

Ноттінгем: Тернер — Болі (Даніло, 68), Мурілльо, Ніакате — Вільямс, Єйтс, Мангала (Гадсон-Одої, 83), Куяте (Вуд, 68), Тоффоло, — Еланга, Гіббс-Вайт 

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Девіс, Удоджі — Сарр, Біссума — Джонсон (Скіпп, 32), Кулушевські (Веліс, 90), Сон (Емерсон, 88) — Рішарлісон (Гейб'єрг, 72) 

Попередження: Мурілльо, Тоффоло — Удоджі, Сарр, Девіс, Сон Хин Мін 

Видалення: Біссума 