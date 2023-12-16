Англія

Український центрбек Борнмута має сильну сторону в оборонній грі.

Центральний захисник національної збірної України та Борнмута Ілля Забарний є одним із найкращих футболістів поточного сезону англійської Прем'єр-ліги за кількістю заблокованих ударів суперників у бік ворот своєї команди.

21-річний українець 16 проведених поєдинків в АПЛ-2023/24 заблокував удар по своїх воротах 20 раз, що є другим показником серед усіх гравців англійської першості.

Найкращим за цим показником є центральний захисник Евертона Джеймс Тарковські, на рахунку якого 23 заблоковані удари.

ТОП-5 ГРАЦІВ АПЛ ЗА КІЛЬКІСТЮ ЗАБЛОКОВАНИХ УДАРІВ СУПЕРНИКА У СЕЗОНІ-2023/24 (FBREF.COM):

1. Джеймс Тарковські (Евертон) — 23

2. Ілля Забарний (Борнмут) — 20

3. Крейг Доусон (Вулвергемптон) - 19

4. Наєф Агерд (Вест Гем) — 16

5. Джек Робінсон (Шеффілд Юнайтед) - 15

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57. Віталій Миколенко (Евертон) - 6

173. Олександр Зінченко (Арсенал) — 2

308. Михайло Мудрик (Челсі) — 0

Крім того, слід зазначити, що Ілля Забарний входить до п'ятірки найкращих гравців сезону АПЛ за кількістю блоків м'яча в цілому — 27.

ТОП-5 ГРАЦІВ АПЛ ЗА КІЛЬКІСТЮ БЛОКІВ М'ЯЧА У СЕЗОНІ-2023/24:

1. Педро Порро (Тоттенгем) — 37

2. Джеймс Тарковські (Евертон) — 32

3. Домінік Собослаї (Ліверпуль) - 30

4. Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль) - 29

5. Ілля Забарний (Борнмут) - 27

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56. Віталій Миколенко (Евертон) - 18

182. Олександр Зінченко (Арсенал) — 9

212. Михайло Мудрик (Челсі) — 8