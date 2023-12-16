Український центрбек Борнмута має сильну сторону в оборонній грі.
Ілля Забарний, getty images
16 грудня 2023, 17:26
Центральний захисник національної збірної України та Борнмута Ілля Забарний є одним із найкращих футболістів поточного сезону англійської Прем'єр-ліги за кількістю заблокованих ударів суперників у бік ворот своєї команди.
21-річний українець 16 проведених поєдинків в АПЛ-2023/24 заблокував удар по своїх воротах 20 раз, що є другим показником серед усіх гравців англійської першості.
Найкращим за цим показником є центральний захисник Евертона Джеймс Тарковські, на рахунку якого 23 заблоковані удари.
ТОП-5 ГРАЦІВ АПЛ ЗА КІЛЬКІСТЮ ЗАБЛОКОВАНИХ УДАРІВ СУПЕРНИКА У СЕЗОНІ-2023/24 (FBREF.COM):
1. Джеймс Тарковські (Евертон) — 23
2. Ілля Забарний (Борнмут) — 20
3. Крейг Доусон (Вулвергемптон) - 19
4. Наєф Агерд (Вест Гем) — 16
5. Джек Робінсон (Шеффілд Юнайтед) - 15
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57. Віталій Миколенко (Евертон) - 6
173. Олександр Зінченко (Арсенал) — 2
308. Михайло Мудрик (Челсі) — 0
Крім того, слід зазначити, що Ілля Забарний входить до п'ятірки найкращих гравців сезону АПЛ за кількістю блоків м'яча в цілому — 27.
ТОП-5 ГРАЦІВ АПЛ ЗА КІЛЬКІСТЮ БЛОКІВ М'ЯЧА У СЕЗОНІ-2023/24:
1. Педро Порро (Тоттенгем) — 37
2. Джеймс Тарковські (Евертон) — 32
3. Домінік Собослаї (Ліверпуль) - 30
4. Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль) - 29
5. Ілля Забарний (Борнмут) - 27
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56. Віталій Миколенко (Евертон) - 18
182. Олександр Зінченко (Арсенал) — 9
212. Михайло Мудрик (Челсі) — 8