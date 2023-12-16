Англія

Завершився матч чемпіонату Англії.

У сімнадцятому турі АПЛ Евертон вирушив на виїзд до Бернлі.

Колектив Шона Дайча здолав підопічних Венсана Компані та набрав три очки. Зазначимо, що у заявці на гру не було українця Віталія Миколенка.

Бернлі – Евертон 0:2

Голи: Онана (19), Кін (25).

Бернлі: Траффорд — Вітіньо (Редмонд, 87), О'Ши, Байєр, Делькруа (Аль-Дахіль, 70) — Ларсен (Бенсн, 82), Берге, Браунгілл, Одобер (Трезор, 87) — Родрігес (Фостер, 46), Амдуні.

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Тарковскі, Кін, Годфрі — Гаррісон, Онана, Гарнер, Макніл — Дукуре (Доббін, 46) — Калверт-Льюїн (Бету, 82).

Попередження: Гарнер (82).