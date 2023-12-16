Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував нічию у грі проти Крістал Пелес (2:2).

"Ми втратили два очки через свої рішення.

Ми провели гарну гру, всі деталі були хороші, ми не допускали моментів біля своїх воріт, добре захищалися там, де суперники сильні, грали терпляче, бо мали 10 гравців за лінією м'яча, а протистояти цьому непросто.

Сьогодні ми не змогли взяти очки. Ми не можемо робити щось ще", — наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

На даний момент в активі Сіті 34 очки та четверте місце в АПЛ після 17 турів.