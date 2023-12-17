Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 17-го туру чемпіонату Англії, який пройде 17 грудня і розпочнеться о 16:00.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Брайтоном, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 17 ГРУДНЯ, 16:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТІМ РОБІНСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

За підсумками минулого туру лондонський Арсенал втратив лідерство у турнірній таблиці АПЛ. Причиною стала мінімальна гостьова поразка від Астон Вілли, яка зробила з Вілла Парк справжню непрохідну фортецю. Тепер команда Мікеля Артети відстає на одне очко від Ліверпуля, що, звичайно, на даному етапі сезону абсолютно не виглядає чимось критичним – ще багато чого встигне змінитися, і не один раз.

На даний момент гра "канонірів" не є ідеальним механізмом: часом лондонці пропускають непотрібні і навіть дурні голи через якісь індивідуальні помилки, а часом банально не можуть реалізувати свої досить перспективні моменти, щоб зняти всі питання щодо підсумкового результату. Але загалом Арсенал перебуває у хороших позиціях у всіх аспектах — безпосередня боротьба за чемпіонство в АПЛ і вихід із групи Ліги чемпіонів з першого місця. Хіба не на це ми чекали від колективу Артети в новому сезоні?

Єврокубковий досвід Брайтона у нинішній кампанії є першим в історії клубу, і навряд чи хтось категорично не погодиться з тим, що відчувається брак досвіду таких частих виступів у "чайок". Тим не менш, підопічні Роберто Де Дзербі продовжують перебувати поблизу зони єврокубків у Прем'єр-лізі, нехай осічки у Брайтона трапляються — і трапляються доволі часто.

Не можна не відзначити і помітного рівня кадрових втрат у стані Брайтона. Солі Марч, Еступіньян, Адам Вебстер, Данні Велбек, Хуліо Енсісо і навіть Ансу Фаті — це все важливі гравці в системі Де Дзербі, але на цьому етапі італійський фахівець змушений обходитися без них. Втім, на стилістичний аспект футболу "чайок" це практично не впливає. Брайтон намагається не зраджувати собі та демонструвати на внутрішній арені яскраві виступи, навіть із наявністю таких серйозних обмежень щодо складу.